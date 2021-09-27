سيتي يفقد نجمه أمام سان جيرمان وليفربول

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوندوجان

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غياب نجمه إلكاي جوندوجان عن مباراتي الفريق المقبلتين، ضد باريس سان جيرمان وليفربول بسبب الإصابة.

ويحل سيتي ضيفا على سان جيرمان في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، ثم يتجه لملعب أنفيلد لملاقاة ليفربول في قمة الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "إلكاي جوندوجان سيغيب عن مباراتي باريس سان جيرمان وليفربول".

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وأضاف "لن يعود جوندوجان قبل فترة التوقف الدولي المقبلة".

وتبدأ فترة التوقف الدولي في مطلع شهر أكتوبر، عقب مباراة الجولة المقبلة في الدوريات الأوروبية، يومي السبت والأحد.

سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي ليفربول باريس سان جيرمان
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