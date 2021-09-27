يد - منتخب مصر لـ في الجول: وافقنا بشروط على تدريب باروندو لـ ميلسونجين الألماني

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 16:25

كتب : أحمد الخولي

روبرتو جارسيا باروندو - مصر - طوكيو 2020

أوضح أيمن صلاح المشرف العام على منتخب مصر لكرة اليد وعضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد موافقة الأخير على قيادة المدرب روبرتو جارسيا باروندو لنادي ميلسونجين الألماني.

وسيقود الإسباني باروندو نادي ميلسونجين مع استمراره مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول بطل إفريقيا ورابع أولمبياد طوكيو 2020.

وقال صلاح لـFilGoal.com:"اتفقنا مع باروندو على شروط جديدة في تعاقدنا معه. تخفيض الراتب إلى الثلث ووضع شرط جزائي، مقابل السماح له بتدريب النادي الألماني".

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وأضاف حارس مرمى مصر والزمالك السابق "الاتفاق يلزم باروندو بالوجود مع منتخب مصر أثناء التوقفات الدولية. وسيكون الاتفاق تحت الاختبار حتى انتهاء بطولة إفريقيا في يناير المقبل، لو هناك تأثير سلبي على المنتخب سنفسخ العقد".

واستمر "في يناير سيكون سهلا التعاقد مع مدرب جيد، لأن البطولات القارية للمنتخبات ستكون للتو انتهت. باروندو وعد بالالتزام بشروط التعاقد، خاصة أن بطولة إفريقيا قريبة ولا توجد فرصة لضخ دماء جديدة، بخلاف ما سيحدث في بطولة العالم 2023 وأولمبياد باريس 2024، لن نقبل آنذاك بالوضع الحالي وسيكون على باروندو الاختيار بين الاستمرار أو الرحيل".

وأتم "منتخب مصر لن يتضرر فنيا حتى بطولة إفريقيا المقبلة، والاتفاق لن يُفعل إلا بموافقة وزارة الشباب والرياضة بسبب الأمور القانونية. عقد باروندو الحالي ينتهي في يونيو 2022".

ويقود باروندو (41 عاما) منتخب الفراعنة منذ 2019 وفاز مع الفريق بكأس إفريقيا تونس 2020.

وودع مونديال 2021 في مصر من الدور ربع النهائي أمام الدنمارك، بطلة العالم، في لقاء ماراثوني حسمته رميات الترجيح.

وحصل على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو في أغسطس الماضي.

منتخب مصر لكرة اليد باروندو
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