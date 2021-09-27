الإسماعيلي لـ في الجول: نختبر مهاجم زامبيا الدولي في معسكر الإسكندرية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 16:06

كتب : ياسر الشريف

جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي

الإسماعيلي جاستين شونجا في الدوري
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