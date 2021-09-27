الإسماعيلي لـ في الجول: نختبر مهاجم زامبيا الدولي في معسكر الإسكندرية الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 16:06 كتب : ياسر الشريف جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي الإسماعيلي جاستين شونجا في الدوري نرشح لكم أخر الأخبار سيتي يفقد نجمه أمام سان جيرمان وليفربول 7 دقيقة | أوروبا يد - منتخب مصر لـ في الجول: وافقنا بشروط على تدريب باروندو لـ ميلسونجين الألماني 12 دقيقة | رياضات أخرى الإسماعيلي لـ في الجول: نختبر مهاجم زامبيا الدولي في معسكر الإسكندرية 31 دقيقة | الدوري المصري المصري لـ في الجول: النظام الحالي أفضل لـ الدوري.. لكن لا نمانع الدور الواحد 42 دقيقة | الدوري المصري سكاي: فحوصات يوفنتوس.. أخبار جيدة عن ديبالا وسيئة عن موراتا 49 دقيقة | الدوري الإيطالي صلاح يبتعد كثيرا عن شارة القيادة.. كلوب يعلن قادة ليفربول الـ6 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي تقرير: مشكلة جديدة في باريس؟ مبابي يسب نيمار عقب استبداله ساعة | الدوري الفرنسي الزمالك لـ في الجول: نرفض دوري المجموعتين.. ولا نمانع نظام الدور الواحد ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. استدعاء محمد حمدي لـ منتخب مصر بدلا من عبد الشافي الزمالك لـ في الجول: نرفض دوري المجموعتين.. ولا نمانع نظام الدور الواحد المصري لـ في الجول: النظام الحالي أفضل لـ الدوري.. لكن لا نمانع الدور الواحد حوار في الجول – رئيس الرابطة: هذه هي أزمة الدوري.. ولابد من حل غير تقليدي ونحاول إقناع الأندية به بالمواعيد التقريبية.. مزايا وعيوب اقتراحات عامر حسين لنظام الدوري الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 أرسنال 1 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإسباني 3 برشلونة 0 ليفانتي انتهت الدوري الإيطالي 3 لاتسيو 2 روما انتهت الدوري الإيطالي 2 نابولي 0 كالياري انتهت الدوري الإيطالي 3 يوفنتوس 2 سامبدوريا انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - برايتون لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - غرناطة لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - فينيسيا - تورينو لم تبدأ 20:45 دوري نجوم قطر - الريان - الخور لم تبدأ 18:30 دوري نجوم قطر - الوكرة - الأهلي لم تبدأ 18:30 دوري أبطال أوروبا - بورتو - ليفربول لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ميلان - أتليتكو مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد - شيريف لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - شاختار دونتسك - إنتر ميلان لم تبدأ 18:45