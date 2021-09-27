المصري لـ في الجول: النظام الحالي أفضل لـ الدوري.. لكن لا نمانع الدور الواحد

يؤيد محمد الخولي نائب رئيس المصري استمرار بطولة الدوري المصري الممتاز بنظامها الحالي.

وقال الخولي لـFilGoal.com:"الأفضل استمرار الدوري بنظامه الطبيعي، لكن هذا سيرهق اللاعبين بسبب ضغط المباريات".

وواصل "إن لم تتفق الأندية على ذلك، فالأفضل نظام الدور الواحد".

وأتم "نعاني حاليا من رفض إلغاء البطولة في الموسم قبل الماضي، حذرنا من قبل بأن المباريات ستكون مضغوطة جدا مما يرهق الأندية".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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