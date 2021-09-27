الزمالك لـ في الجول: نرفض دوري المجموعتين.. ولا نمانع نظام الدور الواحد

لا يمانع حسين السيد عضو لجنة إدارة الزمالك إقامة الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز بنظام الدور الواحد.

وقال حارس مرمى مصر والزمالك السابق لـFilGoal.com:"نرفض تماما دوري المجموعتين، لأنه لا يوفر منافسة قوية بين الأندية، ليست كلها ستواجه بعضها بعضا".

وواصل "بينما نظام الدور الواحد لن يختلف كثيرا عن النظام الحالي للبطولة".

واستمر "الميزة أن كل الأندية ستلعب ضد بعضها البعض، لذلك التنافس موجود".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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