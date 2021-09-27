الزمالك لـ في الجول: نرفض دوري المجموعتين.. ولا نمانع نظام الدور الواحد

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 15:29

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

لا يمانع حسين السيد عضو لجنة إدارة الزمالك إقامة الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز بنظام الدور الواحد.

وقال حارس مرمى مصر والزمالك السابق لـFilGoal.com:"نرفض تماما دوري المجموعتين، لأنه لا يوفر منافسة قوية بين الأندية، ليست كلها ستواجه بعضها بعضا".

وواصل "بينما نظام الدور الواحد لن يختلف كثيرا عن النظام الحالي للبطولة".

أخبار متعلقة
أليجري: يجب أن يستقبل يوفنتوس عدد أهداف أقل جوارديولا يتحدث عن مواجهة ميسي استدعاء محمد حمدي لـ منتخب مصر بدلا من عبد الشافي هويدي لـ في الجول: ما يحدث الآن أخطاء السنوات الماضية.. ودوري الدور الواحد غير عادل

واستمر "الميزة أن كل الأندية ستلعب ضد بعضها البعض، لذلك التنافس موجود".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

اقرأ -بالمواعيد التقريبية.. مزايا وعيوب اقتراحات عامر حسين لنظام الدوري

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيتي يفقد نجمه أمام سان جيرمان وليفربول 8 دقيقة | أوروبا
يد - منتخب مصر لـ في الجول: وافقنا بشروط على تدريب باروندو لـ ميلسونجين الألماني 13 دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي لـ في الجول: نختبر مهاجم زامبيا الدولي في معسكر الإسكندرية 32 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: النظام الحالي أفضل لـ الدوري.. لكن لا نمانع الدور الواحد 43 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: فحوصات يوفنتوس.. أخبار جيدة عن ديبالا وسيئة عن موراتا 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
صلاح يبتعد كثيرا عن شارة القيادة.. كلوب يعلن قادة ليفربول الـ6 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مشكلة جديدة في باريس؟ مبابي يسب نيمار عقب استبداله ساعة | الدوري الفرنسي
الزمالك لـ في الجول: نرفض دوري المجموعتين.. ولا نمانع نظام الدور الواحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري