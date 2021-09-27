هويدي لـ في الجول: ما يحدث الآن أخطاء السنوات الماضية.. ودوري الدور الواحد غير عادل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 14:36

كتب : حامد وجدي

مصر للمقاصة - بيان رسمي

يريد نادي هويدي (مصر للمقاصة سابقا) لعب الدوري الجديد من دورين، بنظامه الطبيعي.

وقال وليد هويدي المشرف العام على الكرة بالنادي: "ما يحدث الآن اخطاء السنوات الماضية وليس مشكلتنا نحن ".

وأوضح "دوري المجموعتين دوري فاشل وليس عادل".

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وأكمل "دوري الدور الواحد أو النموذج البلجيكي ليس فيه عدالة لأن هناك أندية تكون مميزة في الدور الأول ولا تكون كذلك في الدور الثاني والعكس صحيح".

وأتم "موردنا الأساسي هو البث الفضائي والإعلانات، لذا علينا أن نكمل بنفس نظام الدوري الطبيعي".

وكان عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري قد كشف عن 3 تصوراتمقترحة لدوري الموسم الجديد.

وكشف: "التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس".

وتابع: "التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري شهر أبكر، أي في يوليو".

وأكمل: "التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى".

وأشار: "في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ".

وينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل.

اقرأ -بالمواعيد التقريبية.. مزايا وعيوب اقتراحات عامر حسين لنظام الدوري

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