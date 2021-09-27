أليجري: يجب أن يستقبل يوفنتوس عدد أهداف أقل

يعتقد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن فريقه عليه محاولة الحفاظ على نظافة شباكه بشكل أكبر في المباريات المقبلة.

ونجح يوفنتوس في تخطي عقبة سامبدوريا والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عليك أن تعمل بجد، وتستميت في الدفاع من أجل عدم استقبال الأهداف، هذا يمثل جزءًا من كرة القدم مثل الاستحواذ".

وأضاف "فريق سامبدوريا لم يخلق العديد من الفرص، لكن المشكلة هي أننا يجب أن نستقبل عدد أهداف أقل".

وواصل مدرب البيانكونيري "هذا وقت صعب من حيث التعب الذهني والبدني، لكننا نتقدم ببطء في الترتيب".

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، أما سامبدوريا فتعرض للخسارة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز 14.

وشدد "الانتصار على سامبدوريا يجب أن يجعلنا نفهم أننا سنعاني في بعض الأحيان، كما فعلنا أمام سبيزيا، والآن نحن بحاجة إلى انتصار بدون تلقي أهداف".

وأتم أليجري "تقدم ليوناردو بونوتشي لركلة الجزاء لأنه كان من الصواب أن يتحمل المسؤولية، هو يعرف كيف يتعامل معها بشكل جيد".

وافتتح باولو ديبالا التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 20.

وعزز ليونارد بونوتشي تقدم يوفنتوس بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 43، لكن نجح مايا يوشيدا في تقليص الفارق سريعا في الدقيقة 44 بتسجيل هدف سامبدوريا الأول.

ونجح يوفنتوس في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تعزيز تقدمه عن طريق ماانويل لوكاتيللي في الدقيقة 57.

وأشعل أنطونيو كاندريفا اللقاء في الدقيقة 83 بهدف تقليص الفارق لكن نجح يوفنتوس في تخطي عقبة سامبدوريا والخروج بنقاط المباراة.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام تورينو يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

بينما يستضيف تشيلسي مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

video:1