طلائع الجيش لـ في الجول: نظام الدوري الطبيعي هو الأفضل لسببين

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 14:09

كتب : حامد وجدي

طلائع الجيش - بيان رسمي

يرى أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن نظام الدوري الطبيعي من دورين، هو الأفضل لفريقه ولأندية الدوري.

وقال المهدي لـ FilGoal.com: "لا نريد نظام خاص للدوري لتوفير شهر واحد فقط".

وأردف "منذ 3 سنوات ونحن مضغوطون. لم يسمع لنا أحد عندما طالبنا بإلغاء دوري الموسم قبل الماضي. نفضل أن نلعب موسما كاملا مضغوطا بنظام الدوري الطبيعي".

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وكان عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري قد كشف عن 3 تصورات مقترحة لدوري الموسم الجديد.

وكشف: "التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس".

وتابع: "التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري شهر أبكر، أي في يوليو".

وأكمل: "التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى".

وأشار: "في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ".

وينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل.

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