حوار في الجول – رئيس الرابطة: هذه هي أزمة الدوري.. ولابد من حل غير تقليدي ونحاول إقناع الأندية به

"أزمة الدوري هي أننا نسير بطريقة تسحب كل الطاقات والجهود. نلعب المسابقة طوال السنة، ومواعيدنا مختلفة عن مواعيد العالم كله، وهذا أمر غير مقبول"، هكذا يرى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية.

FilGoal.com حاور دياب عن اقتراحات نظام الدوري للموسم المقبل، والتي كان قد سردها عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات.

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وقال دياب لـ FilGoal.com: "لدينا مشكلة في القيد والتعاقدات، لأننا نسير بتوقيت مختلف عن كل العالم. لا نستطيع تسويق لاعبينا بالشكل السليم، ولا نستطيع شراء لاعبين مثل بقية العالم. ناهيك عن الإجهاد، نلعب المسابقة طوال العام ولا نرتاح ثم نبدأ دوري العام التالي".

كيف يرى الحل؟

أجاب دياب: "الاقتراح الأفضل من وجهة نظري هو الحل غير التقليدي. لعب دوري من دورين لموسم آخر يعني أننا لا نريد حل الأزمة".

وأوضح "الحل السليم، يجب أن يكون غير تقليدي، وأرى أن نموذج الدوري البلجيكي هو الأنسب".

وبحسب اقتراح عامر حسين، ينص النموذج المقترح على إقامة دوري من دور واحد، ينقسم بعده الدوري لمجموعة تضم الـ 10 فرق الأوائل يتنافسون على اللقب، ومجموعة تضم الـ 8 فرق الأخرى يتنافسون على النجاة من الهبوط.

وأضاف دياب "لا فارق كبير بين ذلك النظام ونظام الدورين، بل سيجعل المباريات أكثر إثارة. الفرق لن تفرط في النقاط في الدور الأول لتدخل مرحلة تحديد البطل، وبعدها ستزداد المباريات إثارة سواء على تحديد البطل أو على الهبوط".

وأشار "سنوفر عددا كبيرا من المباريات، وسننهي المسابقة في موعد مناسب حال تطبيق ذلك الاقتراح".

وأكمل "في هذه الحالة، نبدأ دوري الموسم المقبل 2022/2023 في بداية سبتمبر، وننهيه في شهر مايو، ونعود لنظامنا الطبيعي في لعب الدوري من دورين والكل هنا سيستفيد".

وأتم "نتشاور مع الأندية الآن حول هذا الأمر ونحاول إقناعها، ونحاول أن نجد لديهم رد فعل إيجابي".

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وكان عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصريقد كشف عن 3 تصوراتمقترحة لدوري الموسم الجديد.

وكشف: "التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس".

وتابع: "التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري شهر أبكر، أي في يوليو".

وأكمل: "التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى".

وأشار: "في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ".

وينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل.