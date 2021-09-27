سموحة لـ في الجول: نظام الدوري الطبيعي هو الأفضل لنا

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 13:22

كتب : هاني العوضي

سموحة - بيان رسمي

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن نظام الدوري الطبيعي من دورين هو الأفضل لفريقه.

وقال عامر لـ FilGoal.com: "الدوري الطبيعي هو الأفضل بالنسبة لنا".

وأردف "لو قدر لنا التصويت، سنختاره".

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وكان عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري قد كشف عن 3 تصورات مقترحة لدوري الموسم الجديد.

وكشف: "التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس".

وتابع: "التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري شهر أبكر، أي في يوليو".

وأكمل: "التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى".

وأشار: "في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ".

وينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل.

اقرأ - بالمواعيد التقريبية.. مزايا وعيوب اقتراحات عامر حسين لنظام الدوري

سموحة في الدوري
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