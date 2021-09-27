مران الزمالك - كارتيرون يشكر اللاعبين في آخر تدريب بمعسكر برج العرب

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 12:28

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

وجه باتريس كارتيرون مدرب الزمالك شكره للاعبيه على هامش آخر مران للفريق في معسكره الحالي ببرج العرب في الإسكندرية.

وشكر الفرنسي لاعبيه بسبب جهدهم والتزامهم ومستواهم البدني والفني في المعسكر، مثلما ذكر موقع الزمالك الرسمي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال قبل بدء التدريبات الفنية.

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ولعبوا مباراة تجريبية في ختام المران والتي ركز خلالها كارتيرون على جوانب خططية.

ويستعد الزمالك للقاء مضيفه توسكر الكيني في 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبعد أسبوع سيستضيف الإياب في مصر.

وسيستهل الزمالك حملة دفاعه عن اللقب مع انطلاق الدوري المصري الممتاز في 25 أكتوبر المقبل.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.

وإذا عبر الزمالك لنهائي الكأس سيواجه بتروجت أو بيراميدز أو الأهلي حامل اللقب.

الزمالك كارتيرون
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