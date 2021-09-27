البنك الأهلي لـ في الجول: دوري الدور الواحد مناسب لأننا بحاجة لموسم استثنائي

يرى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن إقامة الدوري المصري الممتاز من دور واحد هو الحل الأمثل لمواجهة ضيق الوقت في الموسم الجديد.

وقال نصار لـFilGoal.com:"إن لم يلعب الدوري بنظامه العادي، أرى أن الدور الواحد هو الأنسب".

وأضاف "هذا النظام سيوفر شهرين من الوقت، مما يعني بدء الموسم بعد المقبل بشكل طبيعي. نحتاج موسما استثنائيا لتخفيف ضغط المباريات على الأندية والحفاظ على اللاعبين".

وأتم "خوض كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين سيظلم بعض الأندية".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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