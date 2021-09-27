إيسترن كومباني لـ في الجول: لا نريد نظام المجموعتين أو دوري الدور الواحد

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 11:19

كتب : رضا السنباطي

نادي الشرقية للدخان - بيان رسمي

شدد باسم عادل عضو مجلس إدارة إيسترن كومباني على رغبة ناديه في خوض بطولة الدوري المصري الممتاز بنظامها الحالي.

وقال عادل لـFilGoal.com:"الدوري الممتاز يعني مواجهة كل الفرق ذهابا وإيابا، وهو ما يدل على قيمة الدولة. كل البلاد تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا لكن لديها دوري منتظم".

وأضاف "لماذا سيبدأ الدوري 25 أكتوبر بعدما كان محددا له يوم 25 سبتمبر؟ كنا سنلعب 3 جولات قبل التوقف الدولي في أكتوبر، لابد من حلول جديدة، مثل خوض كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين".

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وأتم "لسنا مع دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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الشرقية للدخان الدوري المصري الممتاز
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