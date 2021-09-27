سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: استعرنا دياباتيه "مجانا" من سموحة لخوض البطولة العربية

يستعد الإيفواري مولوكو سليمان دياباتيه لاعب سموحة، لتمثيل جاره الاتحاد السكندري في منافسات البطولة العربية.

وصرّح مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "سموحة سمح بإعارة لاعبه دياباتيه إلى الاتحاد خلال البطولة العربية".

وأضاف: "اللاعب بمثابة هدية من فرج عامر رئيس سموحة الذي أكد لـ محمد مصيلحي عدم تقاضيه أي مقابل نظير الإعارة وعلى دعمه الكامل للاتحاد".

وأوضح: "دياباتيه ينضم للاتحاد لتعويض غياب النيوزيلندي كوري ويبستر الذي يغيب عن البطولة للإعارة".

دياباتيه (34 عاما) ساهم في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية قبل عدة أشهر، قبل أن ينضم إلى سموحة الذي أعاره إلى الاتحاد.

وتنطلق النسخة 33 من البطولة العربية يوم 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر بمشاركة الاتحاد السكندري والأهلي.

ويقع الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى بجوار أندية مدينة البليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي.

أما الأهلي ففي المجموعة الثالثة بجوار أندية شعب حضر موت اليمني ووداد بوفارك الجزائري والفتح السعودي.

وينظم الاتحاد السكندري البطولة على صالتي برج العرب والاتحاد بالشاطبي.