سلة الزمالك لـ في الجول: أنس أسامة باق معنا.. وهذه الخطوات المتبقية في علاجه

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 10:54

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - منتخب مصر كرة سلة

أعلن ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز السلة بنادي الزمالك، عن بقاء نجم الفريق أنس أسامة مع الفريق بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com: "أنس قام بإزالة الجبيرة أمس الأحد بعد العملية التي خضع لها في الكتف. نقوم بالتنسيق مع مركز أسباير في قطر ليخوض فترة التأهيل هناك، ليتم تجهيزه بأفضل شكل للمشاركة مع الفريق".

وشدد "من المقرر أن يتم تحديد موعد سفره خلال الأيام المقبلة، لأن العملية التي خضع لها عقب فك الجبيرة تحتاج للراحة قبل بداية التأهيل".

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أسامة (26 عاما) لعب في فريق جامعة لويسفيلي الأمريكي بين 2014 و2018، قبل أن يتحوّل لتمثيل الزمالك ويحصد معه لقب الدوري مرتين.

وساهم أسامة في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة، قبل أن يتعرض للإصابة في مواجهة إفريقيا الوسطى بأولى مباريات مصر في بطولة إفريقيا.

وقضى أسامة فترة معايشة مع فريق تورونتو رابتورز الكندي في دورة NBA الصيفية بالشهر الفائت.

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