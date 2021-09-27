جيرو: كان علي مغادرة تشيلسي بسبب صعوبة موقفي

أوضح أوليفييه جيرو لاعب ميلان أنه اضطر لمغادرة تشيلسي بعد ابتعاده عن حسابات المدرب توماس توخيل في الموسم الماضي.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان ميلان

وقال الفرنسي لصحيفة Telefoot:"أحببت الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في مرحلة ما كان علي اتخاذ قرار".

وواصل "قلت لتوخيل إن آخر 3 أشهر كانت الأمور صعبة بالنسبة لي. كان الرحيل حتميا، غادرت بذكريات رائعة لكل اللحظات التي عشتها مع النادي. بعضها كان جيدا، والآخر ليس كذلك، لكننا فزنا بثلاثة ألقاب هامة".

وعن مزاملته لزلاتان إبراهيموفيتش في هجوم ميلان قال جيرو:"إنه أسطورة، ستكون هناك منافسة قوية بيننا. أستطيع تسجيل 15 هدفا، أتمنى ذلك. لو لعبت كل مباراة أتوقع الوصول لهذا الرقم".

وأتم "أتمنى الفوز بالدوري، لدينا الجودة اللازمة ولاعبون صغار. هذا هدفنا".

وانتقل جيرو (34 عاما) إلى ميلان في يوليو الماضي قادما من تشيلسي مقابل مليون يورو.

وفي 4 مباريات مع ناديه الجديد سجل هدفين.

ويحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن المتصدر نابولي.

ويستضيف ميلان فريق أتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.