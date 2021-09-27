مساعد تريم السابق: مصطفى محمد فقد الحافز بعد بدايته الرائعة مع جالاتاسراي

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 10:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - فاتح تريم

يعتقد أوميت دافالا المساعد السابق لـ فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي، أن مصطفى محمد فقد الحماس بعد بدايته الرائعة مع الفريق.

المهاجم الدولي المصري سجّل انطلاقة رائعة بعد انضمامه إلى عملاق تركيا في يناير الماضي، وسجّل 9 أهداف، لكنه لم يسجل أي هدف في الموسم الجديد حتى اللحظة.

وقال دافالا: "هذا الأمر يحدث أحيانا، في الأسابيع الأولى تسجل العديد من الأهداف وتصل إلى القمة، وعندها تصير واثقا في نفسك وتعتقد أن الأمور ستسير دائما على هذه الشاكلة".

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وتابع في تصريحات نقلها موقع Sampiy10: "في تلك اللحظة، يمكن أن تفقد الجدية".

وأضاف: "مصطفى محمد يمتلك بنية قوية، لكن الأمور ستسير بشكل سيئ عندما تفقد الحافز".

وواصل: "بعدها تعاني في تسجيل الأهداف، حتى لو سددت 13 مرة في المباراة، خصوصا إذا سددت من أماكن لا يجب عليك التسديد منها".

وأتم: "يجب على مصطفى أن يتحلى بالجدية ويعمل بجد، أنا واثق أن مصطفى محمد القديم سيعود من جديد".

وعمل دافالا كمساعد لـ تريم في تدريب جالاتاسراي منذ 2018 وحتى نهاية الموسم الماضي.

ويعد دافالا أحد نجوم الجيل الذهبي لـ تركيا، واشتهر خلال مونديال 2002 بقصة شعره الغريبة.

ولعب دافالا خلال مسيرته لعدة أندية، أهمها جالاتاسراي، وميلان، وإنتر ميلان، وفيردر بريمن.

وخاض مصطفى محمد 13 مباراة هذا الموسم مع جالاتاسراي دون أن يسجل أي هدف.

وعانى اللاعب المعار من الزمالك في حجز مقعده بالتشكيل الأساسي، إذ لم يبدأ إلا مباراة واحدة من أصل 7 في الدوري التركي.

مصطفى محمد في تركيا
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