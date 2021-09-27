تقرير: يوفنتوس وميلان يراقبان مهاجم أمريكا

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين، إن يوفنتوس وميلان يراقبان ريكاردو بيبي مهاجم أمريكا.

وتألق بيبي مع فريقه دالاس لينضم لمنتخب بلده ويسجل هدفا ويرسل تمريرتين حاسمتين في مشاركته الدولية الأولى التي سحق فيها زملاؤه فريق هوندوراس بنتيجة 4-1 في 9 سبتمبر الماضي في تصفيات كأس العالم 2022.

ويمتد عقد المهاجم مع دالاس إلى 2026.

وشارك بيبي (18 عاما) في 24 مباراة من الموسم الحالي للدوري الأمريكي وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ومن المنتظر انضمامه لمنتخب أمريكا لمواجهة جامايكا وبنما وكوستاريكا في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات المونديال.

وتسعى أمريكا للعودة للمونديال الذي غابت عنه في 2018.

وشاركت أمريكا 9 مرات في المونديال وأفضل نتائجها بلوغ نصف النهائي عام 1930.