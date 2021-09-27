طبيب جنوب إفريقيا: تاو لن ينضم لمعسكر أكتوبر.. ولا يعاني من إصابة مزمنة

أعلن ثولاني نجومبيا طبيب منتخب جنوب إفريقيا، عن عدم انضمام بيرسي تاو لمعسكر أكتوبر المقبل.

وظهر اسم تاو لاعب الأهلي في القائمة الأولية لمنتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم بشهر أكتوبر المقبل، رغم عدم تعافيه من إصابته.

وصرّح نجومبيا عبر قناة الحياة: "تاو انضم لقائمة أولية من 34 لاعبا، ستتقلص لاحقا إلى 23 اسما بعد أن نتأكد مع كل نادٍ من سلامة لاعبيه".

وأوضح: "تاو لن يكون معنا في معسكر أكتوبر المقبل، وسيكرس نفسه للتعافي في هذه الفترة، ولو بات لائقا بحلول معسكر نوفمبر سيكون معنا حال استدعائه".

وأشار: "تاو لا يعاني من أي إصابة مزمنة، وعندما حضر للمعسكر الماضي للمنتخب لم يعان أو يشتكي من أي إصابة".

وشدد: "استبدال تاو في مباراتي التصفيات السابقتين لم يكن اضطراريا، وإنما لأسباب فنية، وتاو لم يشتك أو يخبرنا بأي آلام أو انزعاج".

وأوضح: "بعد المباراة الأولى فقط عانى من بعض الانقباضات وتعاملنا معه وبات بخير وجاهزا للعب المباراة الثانية".

وأكد: "مع نهاية المعسكر، لم يكن تاو مصابا ولم يعان من أي شيء قبل عودته للأهلي".

وبرر: "تاو لاعب محارب ومقاتل، ومن الممكن أنه شعر بألم وتحامل لرغبته في إكمال اللعب، أو أنه في سخونة الملعب لم يشعر بالإصابة إلا بعد أن هدأ وتباطأت ضربات قلبه".

وتابع: "فوجئت عندما أخبروني بأن تاو مصابا، لأنه لم يشتك من أي شيء في معسكر المنتخب".

وأتم: "لقد أقسمنا طبيا على الحفاظ على سلامة الناس، الأمانة الطبية تمنعنا من إشراك أي لاعب غير جاهز".

وانضم تاو إلى الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يكتشف الجهاز الطبي في الأهلي إصابته.

ويعاني تاو من إصابة في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، ومواجهة إنبي في ثُمن نهائي كأس مصر.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.