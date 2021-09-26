دياب: كأس الرابطة ستقام خلال توقف أمم إفريقيا.. والدوري سينتظم خلال موسمين

كشف أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ورئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر، ورئيس رابطة الأندية المصرية عن تفاصيل بطولة كأس الرابطة المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "اقتراح إقامة كأس الرابطة خلال فترة توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية والتي تمتد لمدة 45 يوما".

وأضاف "هذه الفترة بالنسبة لنا كانت مناسبة جدا لإقامة بطولة كأس الرابطة حتى تستطيع الأندية إعداد لاعبيها جيدا والمنافسة معا وسيكون للبطولة عائد مادي".

وأكمل "نبحث عن مقر دائم لرابطة الأندية مستقبل عن اتحاد الكرة".

وشدد "في خلال موسمين سيقام الدوري المصري في نفس مواعيد باقي دوريات العالم".

وواصل "حتى نستطيع الحديث عن عودة الجماهير يجب أن يكون هناك دراسة جيدة لهذا الملف".

وأتم تصريحاته "سيتم وضع نظام لبطولة الدوري ولوائح للعقوبات وكل شيء سيسير طبقا للوائح والأندية ستتسلم اللائحة الجديدة يوم قرعة الدوري".