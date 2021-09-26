خبر في الجول - الزمالك يطلب لعب مباريات الموسم المقبل على استاد القاهرة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 23:16

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الدوري - ممر شرفي

خاطب الزمالك اتحاد الكرة لمخاطبة الأمن من أجل استضافة مبارياته في استاد القاهرة في الموسم الجديد.

حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك أن الزمالك يسعى للعودة لاستاد القاهرة من جديد بعد نهاية أعمال الصيانة.

الزمالك سيطلب أيضا إقامة مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر على استاد القاهرة أيضا.

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ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 16 أكتوبر المقبل.

الزمالك طلب أيضا إقامة مباراة الإياب والمقرر إقامتها أحد يومي 22 أو 23 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة.

ويختتم غدا الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وسيخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري 25 أكتوبر حسب تصريحات ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية.

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