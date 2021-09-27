نابولي يواصل تحقيق العلامة الكاملة ويقترب من رقمه التاريخي

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 00:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

لورينزو إنسيني

واصل نابولي سلسلة الانتصارات التي بدأت مع بداية الموسم وفاز على كالياري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على معلب دييجو أرماندو مارادونا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

فوز نابولي هو السادس على التوالي منذ بداية الموسم ليقترب من أفضل انطلاقة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بالفوز في أول سبع مباريات في موسم 2017/2018.

افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لنابولي في الدقيقة الـ 11 مستغلا عرضية أرضية من بيوتر زيلينسكي ليضع الكرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

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وفي الدقيقة الـ 57 أضاف لورينزو إنسيني الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين الحارس.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد نابولي للنقطة الـ 18 في المركز الأول محققا العلامة الكاملة، وبفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد كالياري عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

وسيحل نابولي ضيفا على فيورنتينا في الجولة المقبلة يوم الأحد 3 أكتوبر، بينما سيستضيف كالياري فريق فينيسيا يوم الجمعة 1 أكتوبر.

الدوري الإيطالي نابولي كالياري
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