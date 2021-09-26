إنبي لـ في الجول: إصابة حسام عرفات بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة الذي خضع لها حسام عرفات لاعب إنبي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

حسام عرفات النادي : إنبـي إنبـي

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com: "إصابة حسام عرفات عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة".

وأضاف "اللاعب سيخضع لجراحة يوم الثلاثاء".

وتعرض حسام عرفات مهاجم إنبي للإصابة خلال مباراة الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد في استاد الإسكندرية.

وخاض حسام عرفات أولى مبارياته مع إنبي أمام الأهلي، وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق البترولي قادما من وادي دجلة الذي هبط لدوري الدرجة الثانية.