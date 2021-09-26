المدير الرياضي لـ دورتموند: يجب علينا بيع هالاند الصيف المقبل؟ هذا هراء

شدد يواكيم فاتسكه المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند على عدم حسم مصير إيرلنج هالاند مهاجم الفريق، سواء بالرحيل أو البقاء في صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال فاتسكه خلال حوار مع شبكة سبورت 1: "لم يتم تحديد إذا ما كان سيرحل هالاند في الصيف المقبل أم لا، دعنا ننتظر ونرى".

واستمر "يقول بعض الخبراء إنهم مدرجون في البورصة وأنه يجب بيع هالاند في الصيف المقبل، هذا هراء، القرار بشأن ما إذا كان يجب بيع شخص أو بقاؤه يتم اتخاذه من قبل إدارتنا فقط".

وأكمل "المفتاح فقط مع هالاند، ليس لدي ثقة ولا تشاؤم وأنا اتفق جيدا كع مينو رايولا، كلانا يعلم ما يجب فعله مع الآخر".

وتابع "عندما وقعنا مع هالاند، لم تكتب أي صحيفة أننا وقعنا مع الأفضل في العالم، لقد تطور بشكل لا يصدق في العامين الذين قضاهم معنا وحقق خطوة رائعة في التطور".

وأضاف "هو مازال صغير في السن ولديه كامل مسيرته المهنية أمامه، هو شخصية مستقلة، في مرحلة ما سيلعب مع أحد أفضل الأندية في العالم على أي حال، على الرغم من أنه يلعب مع أحد أفضل الأندية في العالم بالفعل".

وأتم "لو غادر إيرلنج في وقتا ما، يجب أن يعتمد أنصارنا على شيء واحد، سنحصل على واحد آخر".

هالاند شارك مع دورتموند من بداية الموسم الحالي في 8 مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وصناعة 4 آخرين.