سلة – نيجيريا بطلات إفريقيا.. ونادين السلعاوي تحصد جائزة هدافة البطولة

فازت المصرية نادين السلعاوي بلقب هدافة بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، بعد ختام المسابقة بتتويج نيجيريا.

وحصدت نيجيريا اللقب للنسخة الثالثة على التوالي بفوزها على مالي في النهائي بنتيجة 70-59.

وبالتالي ضمنت السلعاوي رسميا لقب الهدافة برصيد 101 نقطة، فيما حلت مواطنتها ثريا محمد في المركز الثاني برصيد 91 نقطة، وجاءت رنيم الجداوي رابعة برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الإيفوارية لايتيتيا ساهي صاحبة المركز الثالث.

كما تتصدر السلعاوي ترتيب معدل النقاط بواقع 28,5 نقطة في المباراة الواحدة.

اقرأ: نادين سلعاوي لـ في الجول: هدافة إفريقيا لم يكن في تخطيطي.. وأطمح لتحقيق أمرين مع المنتخب والأهلي

وبذلك كررت السلعاوي إنجاز ثريا محمد الذي حققته في نسخة 2019 عندما سجلت 85 نقطة أكثر من أي لاعبة أخرى، لكن ثريا احتلت وقتها المركز الخامس في معدل النقاط بالمباراة الواحدة.

كما تصدرت ثريا الهدافات في نسخة 2017 بـ 184 نقطة، لكن معدلها في المباراة الواحدة وضعها في المركز الخامس كذلك.

وتتصدر هالة الشعراوي قائمة أكثر اللاعبات في الاعتراضات الدفاعية بواقع 11 اعتراضا.

وتتصدر ريم موسى قائمة الممرات الحاسمات بواقع 30 تمريرة حاسمة.

واحتلت مصر المركز السادس في البطولة بعد الخروج أمام الكاميرون بصعوبة في ربع النهائي، ثم الفوز على أنجولا والخسارة أمام الموزمبيق.

ويعد ذلك المركز هو الأفضل لمصر منذ نسخة 1984 التي احتل فيها منتخب السيدات المركز السادس من أصل 8 منتخبات.

ولم تفز مصر باللقب إلا في أول نسختين عامي 1966 و1968.

وحلت الكاميرون صاحبة الأرض ثالثة في النسخة الحالية بفوزها على السنغال 53-49.