فوز ساري على مورينيو.. لاتسيو يجتاز روما بثلاثية في دربي العاصمة

تغلب لاتسيو على روما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي العاصمة الذي جمعمها على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإيطالي.

البداية أتت قوية لصالح لاتسيو بهدف في الدقيقة العاشرة سجله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بتسديدة في أعلى المرمى بعد عرضية من فيليبي أندرسون.

وفي الدقيقة 19 سجل بيدرو رودريجيز الهدف الثاني لصالح لاتسيو في شباك فريقه السابق، بعد تمريرة وصلت إليه من شيرو إيموبيلي ليختتم المرتدة.

بدأ روما في محاولاته للتعافي من تأخره بهدفين في ثلث الساعة الأول، حيث سدد جوردان فيرتو في الدقيقة 26 ولكن تصدى بيبي رينا بنجاح محولا الكرة إلى ركنية، فيما حاول نيكولو زانيولو من هذه الركنية ولكن مرت رأسيته فوق العارضة.

ونجح الذئاب في تقليص الفارق بواسطة روجر إيبانيز برأسية نتجت عن ركنية لعبها فيرتو في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم لاتسيو 2-1.

أجرى ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو تبديله الأول في الدقيقة 61 بخروج لوكاس ليفا ونزول دانيلو كاتالدي، فيما سجل الفريق ثالث أهدافه في الدقيقة 63 من مرتدة أرسلها إيموبيلي إلى فيليبي أندرسون في موقع رائع أمام المرمى ليسجل بأريحية.

بدأت تحركات جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 64 بنزول إلدور شوموردوف بدلا من ستيفان الشعراوي، فيما حل جان دانييل أكبرو بدلا من لويس ألبرتو بصفوف لاتسيو في الدقيقة 66.

وتحصل روما على ركلة جزاء سجلها فيرتو في الدقيقة 69 على يسار المرمى، ليقلص الفارق ويستهدف تعادل عجز عن الإتيان به في نهاية المطاف.

أجرى مورينيو تبديله الثاني في الدقيقة 78 بنزول كارلس بيريز بدلا من نيكولو زانيولو، ثم حل نيكولا زاليفسكي وكريس سمولينج بدلا من ريك كاسدورب وماتياس فينا في الدقيقة 82، بينما اضطر ساري لسحب إيموبيلي في الدقيقة 90 بسبب إصابة، ليأتي فيدات موريكي على حسابه.

بهذه النتيجة يرفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تلقى روما خسارته الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع.