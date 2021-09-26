سيعمل مع إيهاب جلال مجددا.. بيراميدز يتعاقد مع هشام محمد
الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 20:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع هاشم محمد في صفقة الانتقالات الشتوية.
هشام محمد
النادي : مصر للمقاصة
وذكر بيراميدز أنه وقّع مع هشام محمد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2023.
هشام (31 عاما) انتهى عقده مع مصر للمقاصة بنهاية الموسم الماضي وبات لاعبا حرا قبل توقيعه مع بيراميدز.
نص الملعب بيزيد قوة.. أهلاً هشام محمد 👋⚖️#HeshamXPyramids | #لسة_بدري 😉 pic.twitter.com/uznJzpH6P3— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 26, 2021
وبدأ هشام مسيرته في ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى سموحة واتحاد الشرطة على سبيل الإعارة.
وقضى هشام محمد أفضل فتراته في مصر للمقاصة تحت قيادة إيهاب جلال، ليعود إلى الأهلي في 2017.
وخاض هشام 48 مباراة مع الأهلي وسجل خلالها هدفا وحيدا، وتوج بالدوري المصري 3 مرات.
ولعب هشام بعدها في الاتحاد السكندري، ثم عاد إلى مصر للمقاصة العام الماضي.
وشارك هشام محمد مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب 2009.
كما تواجد في قائمة المنتخب الأولمبي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012.
وبات هشام ثالث صفقات بيراميدز بعد التونسي فخر الدين بن يوسف، وعبد الله مجدي.