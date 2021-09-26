سيعمل مع إيهاب جلال مجددا.. بيراميدز يتعاقد مع هشام محمد

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

هشام محمد - الاتحاد - قميص مؤمن زكريا

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع هاشم محمد في صفقة الانتقالات الشتوية.

وذكر بيراميدز أنه وقّع مع هشام محمد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2023.

هشام (31 عاما) انتهى عقده مع مصر للمقاصة بنهاية الموسم الماضي وبات لاعبا حرا قبل توقيعه مع بيراميدز.

وبدأ هشام مسيرته في ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى سموحة واتحاد الشرطة على سبيل الإعارة.

وقضى هشام محمد أفضل فتراته في مصر للمقاصة تحت قيادة إيهاب جلال، ليعود إلى الأهلي في 2017.

وخاض هشام 48 مباراة مع الأهلي وسجل خلالها هدفا وحيدا، وتوج بالدوري المصري 3 مرات.

ولعب هشام بعدها في الاتحاد السكندري، ثم عاد إلى مصر للمقاصة العام الماضي.

وشارك هشام محمد مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب 2009.

كما تواجد في قائمة المنتخب الأولمبي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012.

وبات هشام ثالث صفقات بيراميدز بعد التونسي فخر الدين بن يوسف، وعبد الله مجدي.

هشام محمد بيراميدز في الدوري
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