بمشاركة في الوقت الضائع.. مصطفى محمد يظهر في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي

تغلب جالاتا سراي على ضيفه جوزتيبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري التركي.

شهدت المباراة تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، حتى نزوله في الدقيقة 92 بدلا من كريم أكتوركوجلو.

تقدم جوزتيبي في الدقيقة 43، وذلك بفضل هدف شريف ندياي بتسديدة من لمسة واحدة بعد مرتدة انتهت لديه بتمريرة حاسمة من خليل أكبونار.

وخضع هذا الهدف للمراجعة بتقنية الفيديو لوجود تسلل محتمل، إلا أن المراجعة أسفرت عن تأييد صحة الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 49 تعادل جالاتا سراي بواسطة خليل درفيسوجلو بعد تمريرة حاسمة من بيركان كوتلو وتسديدة ارتكب الحارس خطأ فادحا في التعامل معها.

ونجح صاحب الأرض في التقدم بهدف فاسيلي موروتان في الدقيقة 56 بعد عمل فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية في أسفل الزاوية اليمنى.

وحل مصطفى محمد في الوقت بدل الضائع، تحديدا في الدقيقة الثانية كآخر تبديلات جالاتا سراي، لتنتهي المباراة بفوز رفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بفارق 5 نقاط عن المتصدر فنربخشة.