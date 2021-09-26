الزمالك يواجه بيراميدز وديا

اتفق نادي بيراميدز على خوض مباراة ودية أمام نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب الدفاع الجوي مقر نادي بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة عزام يونايتد بطل تنزانيا في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أكتوبر المقبل.

بينما يستعد الزمالك لمواجهة تاسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا يوم 15 أكتوبر.

وتأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي، بينما يواجه الزمالك في نصف النهائي نظيره أسوان.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رابطة الأندية المصرية.

على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.