الزمالك يواجه بيراميدز وديا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 19:44

كتب : إبراهيم رمضان

بيراميدز - الزمالك - أحمد فتوح

اتفق نادي بيراميدز على خوض مباراة ودية أمام نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب الدفاع الجوي مقر نادي بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة عزام يونايتد بطل تنزانيا في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي الزمالك يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل

بينما يستعد الزمالك لمواجهة تاسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا يوم 15 أكتوبر.

وتأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي، بينما يواجه الزمالك في نصف النهائي نظيره أسوان.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رابطة الأندية المصرية.

على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - قبل مواجهة مصر.. الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب ليبيا 3 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة في الوقت الضائع.. مصطفى محمد يظهر في فوز جالاتا سراي على جوزتيبي 4 دقيقة | المحترفون
مصدر قانوني من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف أوناجم والجزيري.. وحلول أزمة منع القيد 6 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سمير لـ في الجول: لن أخذل كيروش.. والمنتخب قادر على تجاوز ليبيا 11 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك يواجه بيراميدز وديا 23 دقيقة | الدوري المصري
قذائف أرسنال الثلاثة تقتل ديوك توتنام في دربي لندن 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري