أولونجا البديل يسجل خمسة أهداف ويضع الدحيل في صدارة الدوري القطري

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 20:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

مايكل أولونجا

فاز فريق الدحيل على السيلية بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري.

شهدت المباراة تسجيل مايكل أولونجا للخمسة أهداف بالكامل بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.

كانت المباراة تسير نحو التعادل بدون أهداف حتى دخول مايكل أولونجا ما بين شوطي المباراة بدلا لعبد الرحمن فهمي مصطفى.

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وفي الدقيقة الـ 56 افتتح أولونجا التسجيل بتسديدة أرضية من داخل منقطة الجزاء.

ثم سجل أولونجا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 62 بعدما تلقى تمريرة رائعة من فرجاني ساسي لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وبعد ست دقائق عاد أولونجا لتسجيل الهدف الثالث مستغلا عرضية من أحمد علاء الدين ليضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة.

وفي الدقيقة الـ 79 سجل أولونجا مرة أخرى متابعا تصدي حارس السيلية لتسديدة المعز علي.

وأنهى أولونجا خماسيته في الدقيقة الـ 85 بعد تبادل رائع للكرة مع المعز علي ليسدد الكرة في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الدحيل للنقطة الـ 12 محققا العلامة الكاملة في المركز الأول، متفوقا على السد بفارق الأهداف.

بينما توقف رصيد السيلية عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.

دوري نجوم قطر مايكل أولونجا الدحيل
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