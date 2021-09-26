فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق

أبدى أنسو فاتي لاعب برشلونة وحامل الرقم "10" الجديد سعادته بعودته أخيرا بعد طول غياب، حيث شارك ضد ليفانتي في الدقائق الأخيرة للمباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

وقال فاتي في تصريحاته عقب المباراة: "لم يكن بإمكاني تخيل عودة كهذه. أشكر الأطباء والمعالجين الذين كانوا معي طوال عملية العافي، والجماهير أيضا الذين كانوا مذهلين".

وأضاف "عائلتي عانت كثيرا في تلك الأشهر، أنا أشعر بالامتنان للجميع".

وعن مستقبله في تشكيل برشلونة أوضح "أنا لاعب إضافي، والآن سأحاول مساعدة الفريق حين يحتاجني. سنرى كيف أشعر بدنيا في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أني سأحتاج إلى العمل للحصول على الدقائق".

أما عن مشاركته الأولى بالقميص رقم "10" الذي حصل عليه خلفا للأسطورة ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، قال فاتي: "إنه فخر أن أرتدي القميص رقم 10 بعد ليو. أنا ممتن للقادة وللنادي لأنهم منحوني الفرصة لارتدائه".

واختتم "نحن برشلونة وسنقاتل على لقب الليجا وعلى دوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات، يجب أن نقاتل على كل شيء".

وعاد فاتي في ليلة شهدت عودة برشلونة لتحقيق الفوز، بعد 3 مباريات متتالية في جميع المسابقات دون أي انتصار، بدأت بالخسارة 3-0 أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، ثم تعادلين مع غرناطة 1-1 ومع قادش 0-0.

يذكر أن فاتي شارك في الدقيقة 81 بدلا من لوك دي يونج، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 91، ليعانق الجهاز الطبي احتفالا بهذا الهدف.