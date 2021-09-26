مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي يوم الأحد، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي طلب تنفيذها خلال التدريبات، كما أشاد بالتزام اللاعبين خلال المعسكر، مطالبا إياهم بالتركيز في الفترة المقبلة استعدادا لمباريات دوري أبطال إفريقيا، في ظل تأجيل مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وخصص المدرب الفرنسي فترة للتدريبات البدنية والإطالات في بداية المران، الذي يغيب عنه الدوليين السبعة، وهم محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز الفني للقلعة البيضاء بمنح اللاعبين الدوليين راحة مدتها 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 و16 أكتوبر المقبل.