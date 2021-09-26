بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية

فاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. والتي شهدت عودة النجم الشاب للفريق الكتالوني أنسو فاتي.

وشهدت المباراة مشاركة أنسو فاتي لأول مرة منذ 323 يوما، بعد عودته من الإصابة الذي تعرض لها في الركبة، إذ كانت مشاركته الأخيرة أمام ريال بيتيس في يوم 7 نوفمبر من العام الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بجيرارد بيكيه وإريك جارسيا في خط الدفاع، بينما قاد كوتينيو مع ممفيس ديباي خط الهجوم.

وظهر برشلونة بشكل قوي هجوميا في بداية المباراة وأسفر الضغط الكاتالوني عن ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، نفذها ممفيس ديباي بنجاح في المرمى. مسجلا الهدف الأول

وفي الدقيقة الـ 14 سجل لوك دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة وأول أهدافه مع الفريق، بعدما تلقى تمريرة من سيرجينيو ديست لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك بنجاح.

كما أنهى الشوط الأول بدأ برشلونة الشوط الثاني بالهجوم على مرمى ليفانتي ولكن تألق حارس الضيوف منع ديباي من تسجيل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة.

عودة فاتي

وشهدت الدقيقة الـ 81 مشاركة أنسو فاتي بديلا لصاحب الهدف الثاني لوك دي يونج.

وفي الدقيقة الـ 91 انطلق أنسو فاتي بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل لحدود منطقة الجزاء ليسدد تسديدة أرضية سكنت الشباك، ليكتب العودة المثالية بعد فترة طويلة من الغياب.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 12 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر ومع لعب برشلونة لمباراة أقل.

بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة الرابعة في المركز الـ 17 بدون فوز منذ بداية الموسم.

وسيحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب وانجا متروبوليتانو في الجولة المقبلة يوم الأحد 2 أكتوبر

بينما سيحل ليفانتي ضيفا على ريال مايوركا في اليوم نفسه.