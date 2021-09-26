تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد احتياطي أمام جوزتيبي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - فاتح تريم

أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالا تاسراي تشكيله لمواجهة ضيفه جوزتيبي يوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري التركي.

ويجلس مصطفى محمد مهاجم مصر احتياطيا بينما يقود خليل درويش أوجلو هجوم فريق الأسود.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

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ولم يسجل مصطفى أي هدف مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ12 في جدول الترتيب بثماني نقاط.

فيما يأتي جوزتيبي في المركز الـ17 بخمس نقاط.

في الجولة المقبلة يحل جالاتاسراي ضيفا على ريزيسبور.

مصطفى محمد جالاتاسراي
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