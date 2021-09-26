الزمالك يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات

قرر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك منح راحة لسباعي الفريق الذي سينضم يوم الثلاثاء لمعسكر منتخب مصر.

وسينضم لمنتخب مصر من الزمالك كل من محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

ويتدرب الزمالك على فترتين يوميا خلال معسكره الحالي في برج العرب.

وسيلتحق لاعبوه بمنتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديا يوم الخميس.

وسيستمر معسكر منتخب مصر من أجل مواجهة ليبيا مرتين في 8 و11 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

بينما يستعد الزمالك، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وبعد أسبوع سيستضيف الزمالك لقاء الإياب في مصر.