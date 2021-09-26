الشعباني لـ في الجول: لم أطلب لاعبين جدد في المصري

نفى التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد للنادي المصري، مطالبته للفريق بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل.

وكتبت تقارير أن مدرب الترجي التونسي السابق طالب إدارة المصري بضم لاعبين جدد لتدعيم قائمة الفريق.

وقال الشعباني لـFilGoal.com:"لم أصرح لأي وسيلة صحفية أو قناة تلفزيونية بأنني أريد لاعبين جدد".

وأضاف "أي تصريحات لي ستكون مسجلة ليشاهدها الجميع".

وتعاقد المصري مع الشعباني ليخلف علي ماهر الذي انتقل لتدريب نادي فيوتشر.

وتعاقد المصري مع أحمد الشيخ وإسلام جمال وأحمد علاء ومحمد بلح وعمرو مرعي وإلياس الجلاصي وأسامة الجزار في سوق الانتقالات الحالية.

ودخل النادي المصري اليوم الأحد معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثوريتي يوم 16 أكتوبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.