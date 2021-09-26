انتهت في إسبانيا - برشلونة (3) (0) ليفانتي.. برشلونة يعود لسكة للانتصارات
الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 16:09
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق90: جووووول الثالث أنسو فاتي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق82: تسديدة خطيرة من موراليس لكن فوق مرمى شتيجن
ق81: بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يعود إنسو فاتي للمشاركة بدلا من جابي
ق80: رأسية من لوك دي يونج فوق المرمى
ق65: حارس ليفانتي يتصدى لانفراد من ديباي
ق63: تسديدة قوية من نيكولاس جونزاليس خارج الملعب
ق49: تسديدة قوية من ديباي وحارس ليفانتي يتألق مارة أخرى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: حارس ليفانتي يتألق ويبعد ضربة رأس قوية لديباي
ق14: لوك دي يونج جوووووووووول! الثاني لبرشلونة
ق6: جووووووووول! ديباي يترجم ركلة الجزاء بنجاح
ق5: ركلة جزاء لبرشلونة
بداية المباراة