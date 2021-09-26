انتهت في إسبانيا - برشلونة (3) (0) ليفانتي.. برشلونة يعود لسكة للانتصارات

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

لوك دي يونج

تابع مباشرة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

نهاية المباراة

ق90: جووووول الثالث أنسو فاتي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق82: تسديدة خطيرة من موراليس لكن فوق مرمى شتيجن

ق81: بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يعود إنسو فاتي للمشاركة بدلا من جابي

ق80: رأسية من لوك دي يونج فوق المرمى

ق65: حارس ليفانتي يتصدى لانفراد من ديباي

ق63: تسديدة قوية من نيكولاس جونزاليس خارج الملعب

ق49: تسديدة قوية من ديباي وحارس ليفانتي يتألق مارة أخرى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: حارس ليفانتي يتألق ويبعد ضربة رأس قوية لديباي

ق14: لوك دي يونج جوووووووووول! الثاني لبرشلونة

ق6: جووووووووول! ديباي يترجم ركلة الجزاء بنجاح

ق5: ركلة جزاء لبرشلونة

بداية المباراة

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل 25 دقيقة | الدوري المصري
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي 50 دقيقة | الدوري المصري
بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام.. جوووول سون والأول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد احتياطي أمام جوزتيبي 2 ساعة | المحترفون
الزمالك يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري