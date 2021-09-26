انتهت في إسبانيا - برشلونة (3) (0) ليفانتي.. برشلونة يعود لسكة للانتصارات

تابع مباشرة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق90: جووووول الثالث أنسو فاتي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق82: تسديدة خطيرة من موراليس لكن فوق مرمى شتيجن

ق81: بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يعود إنسو فاتي للمشاركة بدلا من جابي

ق80: رأسية من لوك دي يونج فوق المرمى

ق65: حارس ليفانتي يتصدى لانفراد من ديباي

ق63: تسديدة قوية من نيكولاس جونزاليس خارج الملعب

ق49: تسديدة قوية من ديباي وحارس ليفانتي يتألق مارة أخرى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: حارس ليفانتي يتألق ويبعد ضربة رأس قوية لديباي

ق14: لوك دي يونج جوووووووووول! الثاني لبرشلونة

ق6: جووووووووول! ديباي يترجم ركلة الجزاء بنجاح

ق5: ركلة جزاء لبرشلونة

بداية المباراة