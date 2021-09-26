نادين سلعاوي لـ في الجول: هدافة إفريقيا لم يكن في تخطيطي.. وأطمح لتحقيق أمرين مع المنتخب والأهلي

أعربت نادين سلعاوي لاعبة منتخب سيدات مصر عن سعادتها بتصدر قائمة اللاعبات الأكثر تسجيلا للنقاط في بطولة إفريقيا وعن رضاها لمستوى المنتخب في البطولة.

وحصد منتخب مصر المركز السادس وهو المركز الأفضل منذ 1984 عندما حققت سيدات مصر وقتها المركز السادس من ثماني منتخبات فقط.

وتتصدر نادين سلعاوي قائمة اللاعبات الأكثر تسجيلا للنقاط في البطولة بـ 101 نقطة بمعدل 16.8 نقطة في المباراة الواحدة وبفارق 10 نقاط عن زميلتها ثريا محمد أقرب منافسيها.

وقالت نادين في تصريحاتها لـ FilGoal.com: "الحمد لله أداء المنتخب كان جيدا جدا منذ أول أيام البطولة، قدمنا مباراة قوية أمام السنغال في دور المجموعات وكان لقاء متكافئ حتى أخر دقيقتين عندما فقدنا تركيزنا وقتها".

وأوضحت نادين "ما فعلناه أمام السنغال أمر كبير جدا خاصة أنه فريق معتاد على الوصول للمباراة النهائية، كنا أقرب للفوز أيضا أمام الكاميرون صاحب الأرض الذي يلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع".

ونجحت نادين سلعاوي في تسجيل 29 نقطة أمام أنجولا في المرحلة الترتيبية لتقود مصر للعب على المركزين الخامس والسادس لأول مرة منذ عام 1984.

وكشفت نادين "أعتقد أن أبرز ما يميزنا أننا فريق أعماره السنية صغيرة وهذا يمنحنا فرصة أكبر للوصول إلى المربع الذهبي في النسخة المقبلة".

وبالحديث عن فارق الأداء بين التصفيات وبطولة إفريقيا أوضحت "فزنا في المرحلة الأولى من التصفيات بفارق كبير جدا في النقاط، لكن للأسف في مواجهة كينيا لم يكن الحظ يحالفنا تماما".

وأضافت "أما في بطولة إفريقيا القرعة كانت متوازنة وبعد الفوز في المباراة الافتتاحية قدمنا مباراة كبيرة أمام السنغال وهو ما منحنا دفعة قوية جدا لباقي البطولة".

وتابعت "حظي كان سيئا في التصفيات وتعرضت لمزق في العضلة الخلفية، لذلك كان تركيزي كبيرا لتقديم مستوى مميز في البطولة".

وعما يحتاجه المنتخب للمنافسة على الوصول للمربع الذهبي أجابت نادين "نحتاج إلى بطولة دولية في أوروبا لنلعب مباريات قوية وهو ما يساعدنا وقتها على المنافسة".

أما عن لقب الأكثر تسجيلا للنقاط فكشفت نادين "لم أخطط لأكون هدافة البطولة مطلقا، حتى أنني علمت كوني أنافس قبل يومين تقريبا".

وأضافت "ما كنت أتمناه قبل البطولة هو تحقيق إنجاز لم نحققه من فترة، راضية عن أداء المنتخب وأشعر أننا نحتاج إلى مزيد من الخبرات".

وعن رؤيتها للمباراة الأصعب قالت: "مباراة الكاميرون كانت الأصعب لأنها كانت أمام الدولة المستضيفة والفوز بها يصعد بنا إلى المربع الذهبي لكن للأسف التوفيق لم يحالفنا تماما وقتها والحمد لله على كل شيء".

وبالحديث عن طموحاتها أجابت نادين "طموحاتي المقبلة أن نصعد بمنتخب مصر إلى كأس العالم عن طريق بطولة إفريقيا المقبلة".

وتابعت "وهدفي هذا الموسم تحقيق جميع الألقاب مع الأهلي وأتمنى أن يستضيف بطولة إفريقيا للأندية لتكون في النادي وحافز قوي لنا لتحقيقها".

وعن مشاركاتها الأخيرة في منافسات 3 × 3 اختتمت تصريحاتها "إذا سنحت لي الفرصة في خوض منافسات بطولات دولية في 3 × 3 سأشارك بها بالتأكيد، لم يحالفني الحظ في خوض المنافسات العالمية في رومانيا بسبب تعارض موعدها مع بطولة إفريقيا الأهم".