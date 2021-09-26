الرجاء المطروحي يوضح لـ في الجول أسباب إيقاف القيد "بعد ضم 17 لاعبا جديدا"

كشف سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء المطروحي عن سبب إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للقيد في ناديه.

وشرح أبو صندوق: "وصلنا قرار من فيفا بإيقاف القيد، كان هناك شكوى من اللاعب السوري ربيع عبد الله، وقمنا بتسوية الأمر معه وتنازل اللاعب عن شكواه".

وأردف "لكن السبب في الإيقاف كانت مراسلات من فيفا لم نستطع الرد عليها واعتقدنا بأن الأمر قد انتهى، لكن هذا لم يحدث".

وشدد "وصلنا القرار مع غرامة 50 ألف فرنك سويسري بعد أن تعاقدنا مع 17 لاعبا جديدا، وهناك محاولات لحل المشكلة، وإذا استمرت فمن الطبيعي أن يرحل اللاعبون الجدد".

وأكمل "تقدمنا بطل بتأجيل أول جولتين من الدوري، حتى ننتهي من مشاكلنا. القيد مستمر حتى 14 أكتوبر والفريق ليس جاهزا في الوقت الحالي".

وأتم "إذا استمرت المشكلة سنخوض مبارياتنا ببعض العناصر القديمة مع الناشئين".