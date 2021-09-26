الرجاء المطروحي يوضح لـ في الجول أسباب إيقاف القيد "بعد ضم 17 لاعبا جديدا"

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

الرجاء المطروحي

كشف سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء المطروحي عن سبب إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للقيد في ناديه.

وشرح أبو صندوق: "وصلنا قرار من فيفا بإيقاف القيد، كان هناك شكوى من اللاعب السوري ربيع عبد الله، وقمنا بتسوية الأمر معه وتنازل اللاعب عن شكواه".

وأردف "لكن السبب في الإيقاف كانت مراسلات من فيفا لم نستطع الرد عليها واعتقدنا بأن الأمر قد انتهى، لكن هذا لم يحدث".

أخبار متعلقة
بسيوني: وجدنا أنفسنا فجأة سنلعب السوبر.. ولم يكن لدينا أي مهاجم قبل قيد كريم الطيب رئيس برايتون: واجهنا صعوبة في قيد بيرسي تاو قبل "البريكست" مصدر قانوني بالزمالك لـ في الجول: إيقاف فيفا عن قيد الصفقات وليس القائمة الأولية

وشدد "وصلنا القرار مع غرامة 50 ألف فرنك سويسري بعد أن تعاقدنا مع 17 لاعبا جديدا، وهناك محاولات لحل المشكلة، وإذا استمرت فمن الطبيعي أن يرحل اللاعبون الجدد".

وأكمل "تقدمنا بطل بتأجيل أول جولتين من الدوري، حتى ننتهي من مشاكلنا. القيد مستمر حتى 14 أكتوبر والفريق ليس جاهزا في الوقت الحالي".

وأتم "إذا استمرت المشكلة سنخوض مبارياتنا ببعض العناصر القديمة مع الناشئين".

الرجاء المطروحي إيقاف القيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد احتياطي أمام جوزتيبي 10 دقيقة | المحترفون
الزمالك يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات 15 دقيقة | مصر
تشكيل دربي شمال لندن - أوباميانج يقود هجوم أرسنال وبيبي بديل.. وسون وكين يقودان توتنام 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية تدشن بطولة كأس جديدة.. وقرعة الدوري 5 أكتوبر 34 دقيقة | مصر
مدرب أستون فيلا: نستحق الفوز على يونايتد بسبب شجاعتنا 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشعباني لـ في الجول: لم أطلب لاعبين جدد في المصري 44 دقيقة | مصر
استراحة في إسبانيا - برشلونة (2) (0) ليفانتي.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الدوري الإسباني
نادين سلعاوي لـ في الجول: هدافة إفريقيا لم يكن في تخطيطي.. وأطمح لتحقيق أمرين مع المنتخب والأهلي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري