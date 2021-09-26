تشكيل شتوتجارت – مرموش أساسي أمام بوخوم

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 15:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

يقود عمر مرموش هجوم شتوتجارت أمام بوخوم بالدوري الألماني يوم الأحد.

أعلن بيليجرينو ماتارازو مدرب فريق شتوتجارت، تشكيل فريقه لمواجهة بوخوم بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

تشكيل شتوتجارت شهد تواجد عمر مرموش المهاجم المصري كأساسي في اللقاء للمباراة الثالثة على التوالي.

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وكان مرموش قد سجل هدف شتوتجارت أمام إينتراخت فرانكفورت بالجولة قبل الماضية، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

مرموش يقضي الموسم الحالي معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ22 عاما انضم لقائمة منتخب مصر المبدئية لأول مرة لمعسكر أكتوبر المقبل.

وجاء تشكيل شتوتجارت أمام بوخوم كالتالي:

عمر مرموش شتوتجارت بوخوم
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