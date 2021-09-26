تشكيل برشلونة - كوتينيو ونيكو وجارسيا يواجهون ليفانتي.. وفاتي بديل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

أعلن برشلونة تشكيله لمواجهة ضيفه ليفانتي اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويعوض نيكو جونزاليس اللاعب الموقوف فرينكي دي يونج، بينما يبدأ فيليبي كوتينيو أساسيا على حساب يوسف ديمير.

ويلعب إريك جارسيا مدافعا بدلا من رونالد أراوخو.

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وجاء تشكيل كتيبة المدرب رونالد كومان:

حارس المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

الدفاع: سرجينو ديست - إريك جارسيا - جيرار بيكيه - أوسكار مينجيثا

وسط الملعب: جابي - سيرخيو بوسكيتس - نيكو جونزاليس

الهجوم: ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو

البدلاء: رونالد أراوخو - أنسو فاتي - صامويل أومتيتي - كليمون لونجلي - إنياكي بينيا - نيتو - يوسف ديمير - ريكي بويج

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخاض برشلونة 5 لقاءات فقط بعد تأجيل مواجهته ضد إشبيلية في الجولة الرابعة.

وتنطلق المباراة الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1.

برشلونة الدوري الإسباني
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