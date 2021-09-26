يوفنتوس يتخطى سامبدوريا ويحقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

يوفنتوس - الدوري الإيطالي

نجح يوفنتوس في تخطي عقبة سامبدوريا والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع مؤقتا أما سامبدوريا فتعرض للخسارة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

افتتح باولو ديبالا التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 20.

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وعزز ليونارد بونوتشي تقدم يوفنتوس بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 43، لكن نجح مايا يوشيدا في تقليص الفارق سريعا في الدقيقة 44 بتسجيل هدف سامبدوريا الأول.

ونجح يوفنتوس في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تعزيز تقدمه عن طريق ماانويل لوكاتيللي في الدقيقة 57.

وأشعل أنطونيو كاندريفا اللقاء في الدقيقة 83 بهدف تقليص الفارق لكن نجح يوفنتوس في تخطي عقبة سامبدوريا والخروج بنقاط المباراة.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام تورينو يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

بينما يستضيف تشيلسي مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي يوفنتوس سامبدوريا
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