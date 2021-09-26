إنبي: لنا ركلة جزاء لم تحتسب أمام الأهلي ولماذا نلعب بدون VAR.. وهل يعقل أن المباراة المقبلة بعد شهر

أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي استيائه من خوض مباراة كأس مصر بدون تقنية الفيديو.

وخسر إنبي أمام الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات ثمن نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

وقال عبد الناصر محمد عبر إذاعة أون سبورتس: "تسيدنا الشوط الأول وأهدرنا فرصتين للتسجيل، هذه هي كرة القدم ومبروك للأهلي الصعود".

وأضاف مدير الكرة بإنبي "لدينا ركلة جزاء صحيح لم تحتسب بشهادة الجميع، لماذا الرجوع إلى الخلف وعدم إدارة مباريات الكأس بتقنية الـ VAR".

وتابع "الأندية تسدد 3% لتطوير أدوات اللعبة والتحكيم يعاني في ظل وجود تقنية الفيديو فما بالكم اللعب بدون".

وشدد "المكسب والخسارة أمر وارد في كرة القدم، لكن لابد من مراعاة مقدرات الأندية وليس أن تمر كل مباراة مرور الكرام".

وتعجب مدير الكرة في إنبي "هل يعقل أن نلعب يوم 25 سبتمبر والمباراة المقبلة 25 أكتوبر؟ أين التخطيط وأين المدير الفني لاتحاد الكرة؟".

وكشف عبد الناصر محمد "لعبنا مباراة الكأس بدون 7 لاعبين أساسيين بين إصابات وقضاء الثنائي المحترف إيبوكا ودينوبيتر العطلة وفقا للعقود".

وتابع "ناقشنا الانسحاب من الكأس أو المشاركة بفريق الشباب لكن راعينا سمعة النادي".

وشدد "ما يحدث حاليا يؤثر على منتخب مصر وعدم انتظام الدوري سبب رئيسي في مستوى المنتخب وأشفق على حسام البدري لأنه كان يضم لاعبين بدون تحضير كاف".

واختتم تصريحاته "كنت معارض بشدة لفكرة الدفع بالناشئين لأن النادي الأهلي فريق كبير وأيضا يلعب بقوامه الرئيسي فلا يمكن أن تواجهه بعناصر غير جاهزة".