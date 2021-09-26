ديبالا في 20 دقيقة أمام سامبدوريا يسجل ويستبدل باكيا للإصابة

لم يلعب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس سوى 20 دقيقة أمام سامبدوريا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وافتتح ديبالا التسجيل ليوفنتوس مبكرا في الدقيقة العاشرة قبل أن يخرج من الملعب باكيا بسبب الإصابة.

وتعرض ديبالا في الدقيقة 20 لإصابة عضلية ليترك الملعب باكيا دون انتظار فحص الطاقم الطبي.

وشارك ديان كولوسيفسكي بدلا من ديبالا في الدقيقة 21 وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد.

وبات ديبالا قريبا من الغياب عن مواجهة تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت بداية يوفنتوس سيئة في الدوري الإيطالي إذ لم يحصد الفريق سوى 5 نقاط من خمس مباريات أقيمت.

ويتصدر ميلان المسابقة مؤقتا برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب العلامة الكاملة والذي يلاقي كالياري مساء اليوم الأحد.