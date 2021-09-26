عصام عبد الفتاح: الفيديو حاضر في قبل نهائي الكأس.. وحكمان مصريان في مونديال 2022

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة في قبل نهائي ونهائي كأس مصر.

ويرى عبد الفتاح أن استخدام الفيديو في المباريات المحلية أثر سلبا على الحكام، مشيرا إلى أن حكمين مصريين سيشاركان في كأس العالم 2022.

وقال عبد الفتاح عبر البرنامج الإذاعي وان تو:"على حد علمي تقنية الفيديو ستكون متواجدة في قبل النهائي ونهائي الكأس. بطولة الكأس مهمة، وفي الموسم الجديد لابد أن تكون تقنية الفيديو في البطولة منذ بدايتها".

وأضاف "الفيديو أثر فنيا على مستوى الحكام، وجعلهم يعتمدون عليه بشكل أكبر، وبدا ذلك واضحا في ارتباك الحكام في إدارتهم للمباريات بدونه، إذا اهتم الحكم بعمله فنيا لن يتدخل الفيديو في قراراته، تصنيف أفضل الحكام يرتكز على من لا يتدخل الفيديو في عمله بصورة أكبر".

واستمر "الفيديو لم يسهل مهمة الحكام، لأنهم لم يتدربوا عليه بالشكل الكافي، لابد أن يكون اللجوء إليه في الحالات الصعبة فقط. على مسؤوليتي الشخصية سيتواجد حكمان في كأس العالم القادمة إضافة إلى حكم للفيديو (محمود عاشور) مرشح بقوة لأنه شارك في الدورة الأولمبية".

وواصل "أعد بأن يدير طاقم تحكيم نسائي بالكامل مباريات في الدوري الممتاز، نعكف على اختيار بعض المباريات متوسطة أو سهلة المستوى، فمن الصعب إسناد مباراة للأهلي والزمالك لأنها تشكل ضغطا كبيرا على الرجال، لذا لابد من التدرج في الدفع بالحكام النساء".

وأردف "لابد أن نقوم أنفسنا، نحن من نهين أنفسنا، ونخوض في ذمم وخلافه، وسمحنا لأنفسنا أن يخترق الآخرون أسرة التحكيم، إذا أخطأت سأحول نفسي للجنة الانضباط، ولابد أن ترتقي أخلاقيات منظومة، وإلا لن أفعل شيئا حتى إذا كان لدي عصا سحرية. لابد من الانضباط، ومن يخطئ لابد أن يحاسب، نحن أسرة التحكيم من جعلنا أنفسنا الحلقة الأضعف في منظومة كرة القدم، أرى أن التحكيم أضعف نفسه".

وأتم "لم أبدأ تولي المسؤولية، ونجد من يردد أن عصام عبد الفتاح يأكل البط والفسيخ، ما هذا الكلام؟".

وغاب الفيديو عن مباريات الموسم الجاري من كأس مصر.

وسيلعب الزمالك في الدور نصف النهائي من البطولة ضد أسوان، بينما بتروجت يواجه بيراميدز أو الأهلي حامل اللقب.

وستتحدد مواعيد المباريات المتبقية من البطولة في وقت لاحق.

وانتهى الدور ثمن النهائي يوم السبت بتفوق الأهلي على إنبي، وسينطلق معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.