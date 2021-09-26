طبيب الأهلي لـ في الجول: لا صحة لما أثير حول شريف وأفشة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 13:15

كتب : أحمد الخولي

مصر للمقاصة - الأهلي محمد شريف محمد مجدي أفشة

نفى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، تقدم النادي بتقريرين طبيين للجهاز الطبي في منتخب مصر، بإصابة ثنائي الفريق، محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة".

وقال أبو عبلة لـ FilGoal.com: "لا صحة لتقديمنا تقرير طبي بإصابة محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لمنتخب مصر".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تقدم الأهلي بتقريرين طبيين لاستبعاد الثنائي من صفوف منتخب مصر، بداع الإصابة.

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وظهر اسمي أفشة وشريف ضمن 24 لاعبا محليا استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، حيث يخوضون ودية ضد ليبيريا الخميس المقبل أولا قبل إعلان القائمة النهائية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.

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