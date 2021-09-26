ضياء السيد لـ في الجول: منتخب مصر لم يعد بـ "أسبقية الحجز".. لا اعتبار للأسماء

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 12:01

كتب : أحمد الخولي

ضياء السيد

شدد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، أن الانضمام للفراعنة لم يعد "بأسبقية الحجز".

وأعلن منتخب مصر اليوم الأحد عن 24 لاعبا محليا سيخوضون ودية ضد ليبيريا يوم الخميس المقبل، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال السيد لـ FilGoal.com: "الوجوه الجديدة المعلنة في القائمة تؤكد أن زمن أسبقية الحجز في الاختيارات قد انتهى، وأن المعيار الوحيد للاختيار هو الأداء والاجتهاد في الملعب".

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وضم منتخب مصر عددا من الوجوه الجديدة مثل مهند لاشين وإبراهيم عادل ومحمد صبحي، مع عودة أمثال محمد بسام وأحمد سمير.

وأوضح السيد "الباب مفتوح للجميع. أي لاعب مصري سيتألق في المسابقات المحلية أو في مشواره الاحترافي سيكون له مكان. لا اعتبار للأسماء فقط".

وأكمل "من سيدخل المنتخب في عهد كارلوس كيروش وجهازه، سيظل في دائرة الاهتمام حتى لو خرج مؤقتا لظروف المباريات والحسابات الخططية، لكنه سيستمر ضمن قوامنا الأساسي".

وشرح السيد "عقب مباراة ليبيريا، سيتم تصفية العناصر المحلية والمحترفة أيضا، لأنه من الصعب أن تتواجد كل هذه المجموعة في معسكر ليبيا".

وإجمالا، ضم منتخب مصر 33 لاعبا بين المحترفين والمحليين.

وشدد السيد "كيروش يريد أن يرى الجميع عن قرب للحكم العملي عليهم".

وأتم السيد "انطباعي الشخصي عن كيروش أنه جاد للغاية في صناعة فريق يعتمد على أفضل العناصر المتاحة من اللاعبين المصريين".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.

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