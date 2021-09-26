حمص لـ في الجول: نبدأ الفترة الثانية من الإعداد.. وانضمام شكري نجيب والصحراوي

يبدأ فريق الإسماعيلي الفترة الثانية من مرحلة الإعداد استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه عبر التوقف الدولي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل.

وقال محمد حمص مدرب الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "الفريق سيبدأ المرحلة الثانية من فترة إعداده للموسم الجديد".

وتابع "نخوض معسكر مغلق بالإسكندرية ويستمر حتى 12 أكتوبر المقبل".

وكشف حمص "سينضم للمعسكر جميع اللاعبين ويشهد عودة شكري نجيب ومروان الصحراوي".

وأوضح مدرب الإسماعيلي "هناك التزام ونظام مفروض خلال فترة الإعداد من واقع ثوابت طلعت يوسف المدير الفني للفريق".

واختتم حمص تدريباته "يخوض الفريق خلال المعسكر مجموعة من المباريات الودية تم تحديد بعضها أمام فاركو وسموحة والحمام".