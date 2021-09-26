أرقام في الجول توضح – لماذا استحق مهند لاشين التواجد ضمن اختيارات كيروش

ظهر اسم مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش ضمن 3 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر، في القائمة الأولية لكارلوس كيروش لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

ولكن أولا، قد يحصل لاشين على فرصة أمام ليبيريا وديا الخميس المقبل، لإقناع كيروش بالتواجد ضمن القائمة النهائية.

وتابع كيروش لاشين في مباراة السوبر المصري، التي تألق فيها بشكل واضح ضد الأهلي قائدا فريقه للقب.

فماذا قدم لاشين؟

أبرز ما قدمه لاشين في عرضه أمام الأهلي الذي أقنع كيروش بضمه، هو قدرته على استرجاع الكرة.

ففي 120 دقيقة أمام الأهلي، استرجع لاشين الكرة لفريقه 18 مرة، منهم 4 استخلاصات مباشرة للكرة و4 مرات قطع للتمريرة في طريقها للاعبي الأهلي.

وكذلك، شتت لاشين الكرة 9 مرات، ونجح في منع 5 هجمات على فريقه.

إلى جانب كونه مدافعا مميزا في وسط الملعب، يعمل لاشين بشكل جيد كممرر في قلب الملعب.

87% من تمريرات لاشين القصيرة كانت سليمة، ونجح في تمرير كرتين طويلتين من أصل 3 محاولات.

وكذلك نجح لاشين في مراوغتين من أصل 3 مراوغات طوال المباراة.

وبالتالي، خلق لاشين لفريقه فرصتين بتمريرتين مفتاحيتين.

أرقام لاشين في السوبر، توضح مدى إفادته لوسط ملعب أي فريق يعتمد على الهجمات المرتدة، وهو الأمر الذي توضحه بشكل أكبر أرقامه خلال مباريات الدوري.

لاشين في الدوري استرجع الكرة لطلائع الجيش بمعدل 15.64 مرة في المباراة الواحدة. يكفي أن تعلم أن رقم أليو ديانج في تلك الإحصائية في الدوري الموسم الماضي هو 13.14 مرة، بينما تصل نسبة طارق حامد إلى 13.75 مرة.

لاشين أيضا مسدد معقول من خارج منطقة الجزاء، حيث سدد 10 مرات من خارج منطقة الجزاء في الموسم الماضي منهم 3 مرات بين القائمين والعارضة، وسجل منهم هدفا وحيدا.

وفي الدوري، خلق لاشين فرصة محققة كل 113 دقيقة وهي إحصائية جيدة كونه لاعب خط وسط مدافع، كما صنع هدفين.

يضيف لاشين إلى ذلك كونه لا يرتكب الكثير من الأخطاء، حيث يرتكب أخطاء بمعدل 1.42 في المباراة الواحدة.