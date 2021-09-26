الصفقة الرابعة.. كليوباترا يضم التونسي السعيداني

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

بلال السعيداني

أعلن سيراميكا كليوباترا تعاقده مع لاعب الوسط التونسي بلال السعيداني حتى 2024.

بلال السعيداني

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وحصل سيراميكا كليوباترا، الذي يستعد لموسمه الثاني في الدوري المصري الممتاز، على خدمات السعيداني (28 عاما) قادما من ضمك السعودي.

واجتاز السعيداني الكشف الطبي قبل إتمام التعاقد والانضمام لمعسكر كليوباترا في مدينة شرم الشيخ.

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ولعب السعيداني للبنزرتي التونسي والسيلية القطري وانضم لضمك في يناير 2020 قبل أن يرحل بعد عام.

ومثل منتخب تونس في 3 مباريات آخرها في سبتمبر 2019.

والسعيداني هو رابع صفقة يبرمها كليوباترا في سوق الانتقالات الحالية بعد باسم مرسي ومحمود البدري ومحمود كوكو.

ورحل عن كليوباترا كل من أحمد عيد وميدو جابر وعاشور الأدهم وضياء قنديل وفونسينيو.

ويقود كليوباترا المدرب هيثم شعبان الذي استطاع العام الماضي الصعود بالفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

واحتل كليوباترا المركز العاشر في ترتيب الموسم الماضي من الدوري.

بلال السعيداني سيراميكا كليوباترا
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